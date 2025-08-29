НАСА: Открихме гигантски скални буци в мантията на Марс

Ново изследване на НАСА разкрива наличието на скалист материал от древни сблъсъци, който лежи разпръснат на гигантски буци в мантията на Марс. За това съобщи „Синхуа", цитирана от БТА.

Фрагменти от последствията на масивен сблъсък на Марс, случил се преди 4,5 милиарда години, бяха открити дълбоко под повърхността на планетата от апарата на НАСА InSight, който е записал находката преди края на мисията си през 2022 г.

При сблъсъците се е освободила огромна енергия, достатъчна да разтопи участъци от кората и мантията с размерите на континент, създавайки магмени океани, като едновременно с това фрагменти от ударното тяло и марсиански отломки са били вкарани дълбоко във вътрешността на планетата, се посочва в проучване, публикувано в списание „Nature".

Остатъците от тези сблъсъци все още съществуват като буци с размери до 4 км, разпръснати из мантията на Марс.

„Никога досега не бяхме виждали вътрешността на планетата с такава яснота и детайлност", казва водещият автор на проучването Константинос Хараламбос от Импириъл колидж в Лондон. „Това, което наблюдаваме, е мантия, обсипана с древни фрагменти. Оцеляването им до наши дни ни показва, че мантията на Марс се е развивала бавно в продължение на милиарди години", добавя той.

Спускаемият апарат InSight, който постави първия сеизмометър на повърхността на Марс през 2018 г., е регистрирал 1319 земетресения по време на мисията си, осигурявайки данни, които правят тези открития възможни, поясняват от НАСА.