ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Соня Йончева пее в София с великите тенори Хосе Ка...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21196891 www.24chasa.bg

НАСА: Открихме гигантски скални буци в мантията на Марс

1540
Марс Снимка: pixabay

Ново изследване на НАСА разкрива наличието на скалист материал от древни сблъсъци, който лежи разпръснат на гигантски буци в мантията на Марс. За това съобщи „Синхуа", цитирана от БТА.

Фрагменти от последствията на масивен сблъсък на Марс, случил се преди 4,5 милиарда години, бяха открити дълбоко под повърхността на планетата от апарата на НАСА InSight, който е записал находката преди края на мисията си през 2022 г.

При сблъсъците се е освободила огромна енергия, достатъчна да разтопи участъци от кората и мантията с размерите на континент, създавайки магмени океани, като едновременно с това фрагменти от ударното тяло и марсиански отломки са били вкарани дълбоко във вътрешността на планетата, се посочва в проучване, публикувано в списание „Nature".

Остатъците от тези сблъсъци все още съществуват като буци с размери до 4 км, разпръснати из мантията на Марс.

„Никога досега не бяхме виждали вътрешността на планетата с такава яснота и детайлност", казва водещият автор на проучването Константинос Хараламбос от Импириъл колидж в Лондон. „Това, което наблюдаваме, е мантия, обсипана с древни фрагменти. Оцеляването им до наши дни ни показва, че мантията на Марс се е развивала бавно в продължение на милиарди години", добавя той.

Спускаемият апарат InSight, който постави първия сеизмометър на повърхността на Марс през 2018 г., е регистрирал 1319 земетресения по време на мисията си, осигурявайки данни, които правят тези открития възможни, поясняват от НАСА.

Марс Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол