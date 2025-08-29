Три държави призоваха Иран да се съгласи на споразумение за забавяне на санкции от ООН

Великобритания, Франция и Германия призоваха Иран да изпълни три изисквания, за да може заплахата им за повторно налагане на санкции от ООН да бъде отложена. Това предложение идва, за да се даде време за преговори по споразумение, което да отговори на опасенията им относно ядрената програма на Техеран, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Пратениците на трите страни в ООН – известни като E3 – публикуваха съвместно изявление преди закрито заседание на Съвета за сигурност, ден след като стартираха 30-дневен процес за повторно налагане на санкции от ООН на Иран заради спорната му ядрена програма.

E3 предложи да отложи възстановяването на санкциите с до шест месеца, ако Иран възстанови достъпа на ядрените инспектори на ООН, отговори на опасенията относно запасите си от обогатен уран и започне преговори със САЩ.

„Нашите искания бяха справедливи и реалистични. Към днешна дата обаче Иран не е показал никакви признаци, че е сериозен в желанието си да ги изпълни", заяви постоянният представител на Великобритания в ООН Барбара Удуърд.

„Настоятелно призоваваме Иран да преразгледа тази позиция, да постигне споразумение, основано на нашето предложение, и да помогне за създаването на пространство за дипломатическо решение на този въпрос в дългосрочен план", допълни тя, докато нейните германски и френски колеги стояха до нея.

По-рано Иран заяви, че преговорите с E3 ще продължат, като същевременно предупреди, че всеки подобен ход ще доведе до спиране на преговорите.

Постоянният представител на Ислямската република в ООН Амир Саид Иравани заяви, че предложеният от Е3 план е „пълен с нереалистични предварителни условия". Той допълни, е вместо това групата трябва да подкрепи „кратко, безусловно техническо удължаване на резолюция 2231", която закрепи ядрената сделка с Иран през 2015 г.

Инспекторите на Международната агенция за атомна енергия се завърнаха в Иран за първи път, откакто Ислямската република преустанови сътрудничеството си с тях след атаките през юни срещу ядрените му обекти от Израел и САЩ. Техеран обаче все още не е постигнал споразумение за това как ще възобнови пълноценната си работа с МААЕ.

Русия и Китай предложиха проекторезолюция на Съвета за сигурност на ООН, която би продължила ядрената сделка с Иран от 2015 г. с шест месеца и призоваха всички страни незабавно да възобновят преговорите. Засега те все още не са поискали гласуване.

Пекин и Москва, стратегически съюзници на Иран, премахнаха спорен текст от проекта – който първоначално предложиха в неделя – който би попречил на E3 да наложи повторно санкции на ООН срещу Иран.