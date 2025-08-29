Макрон: Ако Путин не се срещне със Зеленски, както обеща, то той е излъгал Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че ако руският президент Владимир Путин не се ангажира до понеделник да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, това означава, че той е измамил президента на САЩ Доналд Тръмп. Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

„Ако това не се случи до понеделник, крайният срок, определен от президента Тръмп, това означава, че за пореден път президентът Путин е изиграл президента Тръмп", каза Макрон на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц.

Тръмп заплаши с последствия, ако руският и украинският лидер не се срещнат.

Зеленски също припомни изявление на Тръмп, че ще даде на Путин седмица или две, за да се споразумее за двустранна среща с украинския президент, преди евентуално да обяви нови действия срещу Русия.

„Две седмици се навършват в понеделник. И ще напомним това на всички", каза Зеленски.