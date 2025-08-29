ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Що е то функционална неграмотност?

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21197050 www.24chasa.bg

Мерц: Искам да организирам преговори за войната в Украйна, тя може да продължи

2260
Германският канцлер Фридрих Мерц Снимка: Ройтерс

Целя да организирам идната седмица европейско-американски преговори относно войната в Украйна. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц, предупреждавайки, че конфликтът може да продължи „много месеци", съобщи ДПА, цитирана от БТА.

„Настоятелно призовавам ние – имам предвид европейците, заедно с правителството на САЩ – внимателно да обсъдим заедно следващите стъпки", заяви Мерц на пресконференция с френския президент Еманюел Макрон след преговори в Тулон. Според него целта трябва да бъде и руският президент Владимир Путин да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски – „ако е необходимо, и с други участници в преговорите". „Въпреки това, нямам илюзии. Възможно е тази война да продължи още много месеци", добави Мерц.

„Във всеки случай трябва да сме подготвени за това. Готови сме за това – в тясно сътрудничество с нашите европейски партньори, с американците, а също и с Коалицията на желаещите", допълни германският канцлер, като заяви, че запазването на съюза от около 30 държави е неотложна задача.

Мерц също така посочи, че в САЩ се обсъждат допълнителни мита срещу държави, които подкрепят Русия. „Бих подкрепил това силно, ако правителството на САЩ се реши", допълни германският канцлер.

„Няма да оставим Украйна в беда", подчерта той.

Германският канцлер Фридрих Мерц Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол