Палестина призова Вашингтон да преразгледа отказа си да издаде визи за сесията на ООН

Палестинската автономна власт (ПАВ) призова Вашингтон да преразгледа решението си да не предостави визи на палестинската делегация за участие в годишната сесия на Общото събрание на ООН. Това съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Очаква се в рамките на форума Франция да призове за признаване на Палестина.

"Палестинското президентство изразява дълбоко съжаление и учудване от това решение, което противоречи на международното право", се казва в позиция, разпространена от официалната палестинска осведомителна агенция УАФА. В изявлението се припомня, че "Палестина е със статут на член-наблюдател на Обединените нации".

"Президентството призовава американското правителство да преразгледа решението си да не предостави визи на палестинската делегация за участие в заседанията в Ню Йорк в рамките на сесията на ООН" идния месец, допълва ПАВ.

По-рано днес Държавният департамент на САЩ съобщи, че отказва и отменя визи на членове на Организацията за освобождение на Палестина (ООП) и на Палестинската автономия преди годишната сесия на Общото събрание на ООН през следващия месец, предаде Ройтерс.

Говорителят на ООН Стефан Дюжарик заяви, че организацията се надява САЩ да отменят решението си, предаде ДПА. "Надяваме се този въпрос да бъде решен", заяви той пред репортери.

В рамките на форума Франция и Саудитска Арабия се очаква да организират среща, на която да настояват за двудържавно решение на израелско-палестинския конфликт.