Руската ПВО е свалила през нощта над регионите на страната и Черно море 86 украински дрона

876
Украински дрон СНИМКА: pixabay

През нощта руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили над регионите на Руската федерация и Черно море 86 украински дрона, съобщи министерство на отбраната, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"През изминалата нощ, в периода от 21 ч московско време на 29 август тази година до 7 ч московско време на 30 август, дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 86 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в съобщението, което уточнява, че 30 от свалените дронове са били прехванати над Черно море.

Украински дрон СНИМКА: pixabay

Четете още

