Хиляди влязоха в епична битка с домати на фестивала „Томатина” (Снимки, видео)

Последната седмица на август в испанския град Буньол по традиция започна с доставка на тонове домати. Причината - фестивалът "Томатина", който се провежда от средата на 40-те години на миналия век.
Започнал като спонтанна разправа между селяни тогава, днес той привлича хиляди туристи от целия свят.
Тази година най-дългата улица на Буньол беше препълнена с повече от 22 хиляди души, които в продължение на час плуваха в доматено пюре и хвърляха домати на всички страни.
„Беше страхотно, наистина страхотно! Лудост, пълна лудост! Най-лудото е, че това е нещо, което продължава само един час, а накрая всичко, което виждаш пред себе си, е покрито с доматен сок!“, каза Карлос Паларис, турист от Бразилия.
"Томатина" е съпътстван от много музика, танци и фойерверки, а в нощта преди боя с домати пък участниците се съревновават и в други неща, като приготвянето на традиционната за Испания паеля.
„Това е нещо, което трябва да направиш поне веднъж в живота си! Усещане, което определено трябва да изпиташ! Честно казано, не знам дали бих се върнала, може би с приятели, но със сигурност всеки трябва да го направи поне веднъж!“, казва Южиния Стуц, турист от Франция, съобщи бТВ.
Тази година "Томатина" имаше и кауза - местните жители искаха да покажат, че са се възстановили след опустошителните наводнения в региона през 2024-та, а фестивалът завърши с призив за край на войната в Ивицата Газа.
