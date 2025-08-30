ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чудо - домът уж все по-скъп, а все по-достъпен (Гр...

Времето София 27° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21198052 www.24chasa.bg

Хиляди влязоха в епична битка с домати на фестивала „Томатина” (Снимки, видео)

1436
Снимка: Ройтерс

Последната седмица на август в испанския град Буньол по традиция започна с доставка на тонове домати. Причината - фестивалът "Томатина", който се провежда от средата на 40-те години на миналия век.

Започнал като спонтанна разправа между селяни тогава, днес той привлича хиляди туристи от целия свят.

Тази година най-дългата улица на Буньол беше препълнена с повече от 22 хиляди души, които в продължение на час плуваха в доматено пюре и хвърляха домати на всички страни. 

„Беше страхотно, наистина страхотно! Лудост, пълна лудост! Най-лудото е, че това е нещо, което продължава само един час, а накрая всичко, което виждаш пред себе си, е покрито с доматен сок!“, каза Карлос Паларис, турист от Бразилия.

"Томатина" е съпътстван от много музика, танци и фойерверки, а в нощта преди боя с домати пък участниците се съревновават и в други неща, като приготвянето на традиционната за Испания паеля.

„Това е нещо, което трябва да направиш поне веднъж в живота си! Усещане, което определено трябва да изпиташ! Честно казано, не знам дали бих се върнала, може би с приятели, но със сигурност всеки трябва да го направи поне веднъж!“, казва Южиния Стуц, турист от Франция, съобщи бТВ.

Тази година "Томатина" имаше и кауза - местните жители искаха да покажат, че са се възстановили след опустошителните наводнения в региона през 2024-та, а фестивалът завърши с призив за край на войната в Ивицата Газа.

 

 

Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол