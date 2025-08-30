Украйна е нанесла през нощта удари по две руски рафинерии

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинската армия днес съобщи, че през нощта е нанесла удари по руските нефтопреработвателни рафинерии в Краснодар и Сизран, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че генералният щаб на украинската армия е разпространил тази информация във фейсбук.

Армията е регистрирала множество експлозии и пожар в нефтопреработвателната рафинерия в Краснодар, която според нея произвежда 3 милиона тона леки нефтопродукти годишно.

Имало е и пожар в района на нефтопреработвателния завод в Сизран в регион Самара, който преди август е имал капацитет за преработка от 8,5 милиона тона годишно, заявиха украинските военни.

Украинската армия атакува такива обекти като част от усилията за намаляване на офанзивните способности на Русия и прекъсване на доставките на гориво за нейните военни части, посочва Укринформ.