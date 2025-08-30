Гръцката брегова охрана спаси над 100 мигранти край остров Родос

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бреговата охрана в Гърция спаси над сто мигранти в потъваща лодка край остров Родос.

Правителството подготвя законодателни предложения за борба с мигрантския трафик.

Успешно приключи спасителната операция по спасяване на 104 мигранти в открито море до остров Родос, съобщават от морска охрана. Участвал е също екип на европейската агенция по защита на границите "Фронтекс".

Арестуван е турски гражданин, когото мигрантите посочиха за организатор на нелегалния трансфер. Цената е била по 8 000 евро на човек, за да ги закара в Италия, съобщава БНР.

Поради техническа неизправност на плавателния съд мигрантите са подали сигнал за помощ към гръцките власти. Мигрантите са временно настанени в лагер за бежанци на остров Родос.

Гърция въведе по-строги мерки по признаване на статута на бежанци и трафикантите насочиха мигрантите към Италия, заяви министър Танос Плеврис.

Атина настоява пред Евросъюза за създаване на центрове за връщане на мигранти в трети страни извън Европа, каза министър Плеврис. Той уточни, че в Либия има поне 3 милиона души, които са готови да влязат нелегално в Европа. „

Гръцкото правителство е готово със закон, който ще принуди мигрантите да се върнат обратно, защото ще ги съдят. Проектозаконът влиза за обсъждане в парламента следващия месец.