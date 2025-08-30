Лукашенко: С нетърпение чакам 16-ото си посещение в Китай и срещата на върха на ШОС

Белоруският президент Александър Лукашенко даде специално интервю на журналист от Китайската медийна група, в което изрази дълбока привързаност към Китай и силно очакване за срещата на върха на ШОС в Тиендзин. Това съобщава КМГ.

Лукашенко сподели своя опит в отношенията с Китай и очерта гледната си точка за предстоящата си 16-а визита в страната. По неговите думи честите посещения в Китай имат за цел „да разбере посока на пътя на развитие, който е най-подходящ за нас". Той благодари за сътрудничеството и подкрепата на Китай в областта на технологиите.

По отношение на двустранните връзки Лукашенко заяви, че Беларус ще е стабилен във връзките си с Китай, ако вижда подобно отношение от ответната страна. Той подчерта, че двете страни са „денонощни всестранни стратегически партньори", между които „не съществуват проблеми или различия". По думите му обменът между тях е ефективен и лесен.

Той счита, че Беларус може да се учи от китайския опит в развитието: от строителството на градовете до икономическа трансформация.

Относно официалното присъединяване към ШОС Лукашенко определи този акт като „хубав подарък" за белоруския народ, който носи „радост, слава и мотивация за целия народ". Той високо оцени работата на Китай като ротационен председател на организацията и нарече страната „двигател" на ШОС. По неговите думи Китай играе водеща роля в сътрудничеството по сигурността, киберсигурността, логистичните канали и други ключови области.