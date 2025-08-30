Президентът на Таджикистан: Срещата на върха в Тиендзин ще отвори нова страница за ШОС

Президентът на Таджикистан Емомали Рахмон даде специално интервю за Китайската медийна група преди участието си на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Тиендзин и парада по повод 80 години от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия. Той заяви, че това посещение ще затвърди още повече отношенията между Таджикистан и Китай, като изрази увереност, че срещата на върха в Тиендзин ще отвори нова страница в сътрудничеството между страните членки и развитието на ШОС, съобщи КМГ.

Таджикистан е един от основателите на ШОС, затова Рахмон го нарича „дете" на Таджикистан. Организацията вече се е превърнала в многостранна платформа с международно уважение и голямо влияние, като играе положителна роля в сферите на безопасността, икономиката, културата и др.

Рахмон посочи, че през 2024 г. отношенията между Китай и Таджикистан бяха повишени до всестранно стратегическо партньорство за сътрудничество в новата ера. Двустранното практическо сътрудничество в сферите на икономиката, търговията, финансите, образованието, хигиената и индустрията се развива бързо. Държавната стратегия на развитие на Таджикистан се свързва успешно с инициативата „Един пояс, един път" и сътрудничеството между двете страни се потвърждава устойчиво.

Рахмон високо оцени китайския председател Си Дзинпин, като го определи за опитен, стратегически, културен и лоялен лидер. Той изрази дълбока чест да сътрудничи със Си Дзинпин на основата на взаимно доверие. Рахмон подчерта, че Си Дзинпин е уверен партньор с твърда решителност и политически ум, способен да води Китай към мир и стабилност.