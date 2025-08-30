ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джудистите завършиха световното в София с две пети...

Президентът на Таджикистан: Срещата на върха в Тиендзин ще отвори нова страница за ШОС

КМГ

Президентът на Таджикистан Емомали Рахмон Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Президентът на Таджикистан Емомали Рахмон даде специално интервю за Китайската медийна група преди участието си на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Тиендзин и парада по повод 80 години от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия. Той заяви, че това посещение ще затвърди още повече отношенията между Таджикистан и Китай, като изрази увереност, че срещата на върха в Тиендзин ще отвори нова страница в сътрудничеството между страните членки и развитието на ШОС, съобщи КМГ.

Таджикистан е един от основателите на ШОС, затова Рахмон го нарича „дете" на Таджикистан. Организацията вече се е превърнала в многостранна платформа с международно уважение и голямо влияние, като играе положителна роля в сферите на безопасността, икономиката, културата и др.

Рахмон посочи, че през 2024 г. отношенията между Китай и Таджикистан бяха повишени до всестранно стратегическо партньорство за сътрудничество в новата ера. Двустранното практическо сътрудничество в сферите на икономиката, търговията, финансите, образованието, хигиената и индустрията се развива бързо. Държавната стратегия на развитие на Таджикистан се свързва успешно с инициативата „Един пояс, един път" и сътрудничеството между двете страни се потвърждава устойчиво.

Рахмон високо оцени китайския председател Си Дзинпин, като го определи за опитен, стратегически, културен и лоялен лидер. Той изрази дълбока чест да сътрудничи със Си Дзинпин на основата на взаимно доверие. Рахмон подчерта, че Си Дзинпин е уверен партньор с твърда решителност и политически ум, способен да води Китай към мир и стабилност.

Президентът на Таджикистан Емомали Рахмон

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

