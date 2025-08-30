ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вдовицата на Хълк Хоган ще съди лекари за смъртта ...

Времето София 34° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21198966 www.24chasa.bg

Зелените площи в Шанхай продължават да се разширяват

КМГ

984
Шанхай вече разполага с над 1000 парка Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Шанхай вече разполага с над 1000 парка, сред които 522 градски, 371 „джобни" парка, 119 горски зони за отдих и един тематичен парк.

Градът използва иновативно свободни терени и пространства под надлезите, а също така отвори зелени площи на училища и предприятия за обществен достъп, добавяйки над 100 хектара нова зеленина, разказва КМГ.

От 2021 г. насам Шанхай е увеличил площта на парковете си с над 2 500 хектара, повишавайки зелената площ на глава от населението от 8,5 на 9,5 кв. м. До 2030 г. целта е изграждане на още 500 парка и допълнително увеличение с един квадратен метър на човек.

Шанхай вече разполага с над 1000 парка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол