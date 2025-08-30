В Иран арестуваха осем души по подозрение за връзки с Мосад

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи днес, че е арестувал осем души, заподозрени в опит да предадат координатите на чувствителни обекти и подробности за висши военни фигури на израелската разузнавателна агенция Мосад, съобщиха ирански медии, цитирани от Ройтерс и от БТА.

Задържаните са обвинени, че са предоставили информацията на Мосад по време на въздушната война на Израел срещу Иран през юни, когато Израел атакува ирански ядрени съоръжения и уби висши военни командири, както и цивилни граждани, при най-тежкия удар срещу Ислямската република от войната с Ирак през 80-те години на миналия век. Иран отвърна с ракетни удари по израелски военни обекти, инфраструктура и градове. САЩ се включиха във военните действия на 22 юни, като нанесоха удари по ирански ядрени съоръжения.

В изявление на Революционната гвардия се твърди, че заподозрените са получили специализирано обучение от Мосад чрез онлайн платформи. В него се казва, че те са били задържани в Североизточен Иран, преди да осъществят плановете си, а също, че са били иззети материали за изработване на пускови устройства, бомби, взривни вещества и маскировка за взривни устройства.

Държавните медии съобщиха по-рано този месец, че иранската полиция е арестувала 21 000 "заподозрени" по време на 12-дневната война с Израел, макар да не посочват в какво са били заподозрени тези хора.

През последните месеци Иран екзекутира най-малко осем души, включително ядрения учен Рузбех Вади, обесен на 9 август за предаване на информация на Израел за друг учен, убит при израелски въздушни удари.