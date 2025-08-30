ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Бетис" оттегли офертата си за Антони

Американски крайцер навлезе в Панамския канал на фона на напрежение между САЩ и Венецуела

Американският ракетен крайцер "Лейк Ери" (USS Lake Erie) навлезе снощи в Панамския канал в посока към Карибите. Снимката е илюстративна.

Американският ракетен крайцер "Лейк Ери" (USS Lake Erie) навлезе снощи в Панамския канал в посока към Карибите, съобщиха журналисти от Франс прес, станали очевидци на движението на крайцера, цитирани от БТА.

Военният кораб е преминал около 21,30 ч местно време през един от шлюзовете на канала откъм Тихия океан и се е насочил на изток към Атлантическия океан, казаха журналистите.

През последните два дни корабът, на чийто корпус е изписан с бяла боя номер 70, беше на пристан в пристанище Родман, на входа на канала откъм Тихия океан. САЩ обявиха, че изпращат няколко военни кораба в района на Карибите, изтъквайки като мотив борбата с международния трафик на наркотици.

Миналата седмица Вашингтон обяви разполагането на три разрушителя с управляеми ракети клас "Арли Бърк" (Arleigh Burke) край бреговете на Венецуела.

Във вторник американски представител каза за АФП, че президентът Доналд Тръмп е решил да изпрати също ракетния крайцер "Лейк Ери" и ядрената подводница "Нюпорт" (USS Newport).

В отговор Венецуела обяви, че изпраща кораби и дронове на военноморските си сили да патрулират в териториалните й води.

Вашингтон и Каракас са в конфронтация от години, а новият президент на САЩ засилва натиска върху венецуелския си колега Николас Мадуро, чието преизбиране през юли 2024 г. САЩ, тогава с президент Джо Байдън, не признаха.

Администрацията на Тръмп удвои в началото на август на 50 милиона долара награда, предложена за всяка помощ, която бил довела до ареста на Николас Мадуро, обвиняван, че ръководи "наркотерористичен картел", припомня АФП.

