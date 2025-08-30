Русия съобщи, че е свалила 20 украински дрона на своя територия тази сутрин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руското министерство на отбраната съобщи, че между 7 и 11 часа местно време днес е свалило 20 украински дрона, включително 18 над анексирания полуостров Крим, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Другите два дрона са били свалени над западната част на Русия - в Смоленска област.

В по-ранно изявление руското министерство на отбраната заяви, че е унищожило 86 украински дрона през изминалата нощ.

"На 30 август тази година в периода от 7 до 11 часа московско време дежурните средства за противовъздушна отбрана са унищожили 20 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 18 БПЛА над територията на Република Крим и 2 - над територията над Смоленска област", се казва в министерското комюнике, цитирано от ТАСС.

Междувременно губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи в "Teлеграм", стана известно, че в резултат на украински атаки с дронове на територията на областта е загинал един човек, а няколко са ранени, включително тригодишно дете, допълва ТАСС.