ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джудистите завършиха световното в София с две пети...

Времето София 33° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21199312 www.24chasa.bg

Франция осъди решението на САЩ да откажат издаването на визи на палестински представители

1112
Жан-Ноел Баро

Френският външен министър Жан-Ноел Баро осъди отказа на САЩ да издадат визи на палестински представители за посещение в Ню Йорк, като заяви, че седалището на ООН „не може да бъде обект на каквито и да било ограничения на достъпа", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Централата на ООН е място на неутралитет. Това е светилище, посветено на мира. Общото събрание на ООН не може да бъде обект на ограничения на достъпа", заяви Баро.

Вашингтон обяви решението си снощи – няколко седмици преди предстоящото Общо събрание на ООН, насрочено за септември, на което Франция ще се застъпи за признаването на палестинска държава.

Държавният департамент съобщи, че „отменя и отказва" издаването на визи „на членовете на Организацията за освобождение на Палестина и на Палестинската автономна власт" в навечерието на тази международна среща.

Решението на Вашингтон беше осъдено и от външния министър на Люксембург, Ксавие Бетел. „Не могат да ни вземат за заложници", заяви той и предложи да се организира специална сесия на Общото събрание на ООН в Женева, за да се гарантира присъствието на палестинците.

„Трябва да можем да водим диалог заедно – не можем просто да кажем, че изключваме Палестина от разговора", заяви Бетел.

Жан-Ноел Баро

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол