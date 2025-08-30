Случай на антракс беше потвърден в Босна и Херцеговина, загинали са 10 говеда

Случай на антракс беше потвърден в района на община Босанско Грахово в западната част на Босна и Херцеговина, съобщи Радио Сараево. Загиналите от антракс животни са 10 говеда.

След съмнения за възникнала инфекция ветеринарната клиника в западния босненски град Ливно е взела кръвни проби от три от починалите животни. Лабораторен анализ, проведен във Ветеринарномедицинския факултет в Сараево, е потвърдил наличието на инфекциозното заболяване на 27 август.

Кантоналната ветеринарна инспекция незабавно е предприела всички законово предписани мерки по загробване на животните.

Това е първото регистрирано огнище на болестта сред животни в Босна и Херцеговина тази година, отбелязва хърватската агенция ХИНА.

От Федералния институт за обществено здраве на Босна и Херцеговина припомниха, че антраксът е инфекциозно заболяване, което засяга предимно тревопасни животни (говеда, овце, кози), но може да се предаде и на хора, които влизат в контакт със заразени животни, замърсени продукти или почва, съдържащи спори на бактерията Bacillus anthracis, информира Радио Сараево. Обикновено антраксът не се разпространява от животно на животно или от човек на човек. Когато спорите на антракса бъдат погълнати, вдишани или попаднат в тялото чрез драскотини или порязвания по кожата, те могат да се размножат и да произведат токсини.