САЩ няма да издадат виза на палестинския президент за форум на ООН в Ню Йорк

Кадър: Youtube@PBSNewsHour

САЩ заявиха днес, че няма да издадат виза на палестинския президент Махмуд Абас за участие в сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващия месец, по време на която няколко американски съюзници възнамеряват да признаят палестинска държава, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Служител на Държавния департамент на САЩ съобщи, че Абас и около 80 други палестински представители ще бъдат засегнати от решението за отказ и анулиране на визи за членове на Организацията за освобождение на Палестина (ООП) и Палестинската автономна власт.

Абас планираше да участва в годишната сесия на Общото събрание на ООН в централата на организацията в Манхатън. Той също така се подготвяше за участие в съпредседателствана от Франция и Саудитска Арабия среща на върха, на която Великобритания, Франция, Австралия и Канада се очаква официално да признаят държавата Палестина, посочва Ройтерс.

От канцеларията на Абас изразиха недоумение от решението на САЩ и посочиха, че то нарушава споразумението за централата на ООН.

 

