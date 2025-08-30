Ким Чен Ун се срещна със семейства на загинали в Украйна севернокорейски войници

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун се срещна със семействата на войници, загинали в боеве срещу Украйна в подкрепа на Русия, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Предстои Ким да посети Китай, където ще присъства на парад заедно с руския президент Владимир Путин.

Южнокорейското разузнаване и западни източници твърдят, че през 2024 г. Пхенян е изпратил над 10 000 войници в руската Курска област, където по това време Киев извършване настъпление. Според Сеул в тези сражения са били убити около 600 севернокорейски войници и ранени хиляди - нещо, което Пхенян не е потвърдил.

„Исках да се срещна и да утеша семействата, които скърбят за всички герои, и да облекча малко тяхната мъка", заяви лидерът в речта си, предаде Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА).

Той се ангажира да издигне паметник в столицата и да кръсти нова улица в памет на загиналите, обещавайки пълна държавна подкрепа за децата на войниците.

В сряда севернокорейският лидер ще присъства в Пекин на голям военен парад, организиран по повод 80-годишнината от края на Втората световна война, на който се очакват около 25 чуждестранни лидери, сред които и руския президент Владимир Путин.

Това ще бъде първото посещение на Ким Чен Ун в Китай от януари 2019 г. и първата му визита в чужбина от септември 2023 г., когато бе в Русия по покана на Путин.

Откакто дойде на власт през 2012 г. Ким Чен Ун е осъществил само десетина пътувания извън страната си.