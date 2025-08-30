ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Си Цзинпин пред Гутериш: Китай обещава подкрепа за глобалната роля на ООН

Китайският президент Си Цзинпин СНИМКА: Х/@iamjinping

Китайският президент Си Цзинпин заяви на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че Пекин подкрепя централната роля на Световната организация в международните дела, както и „истинския многостранен подход", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Китай винаги ще бъде надежден партньор на ООН" заяви китайският президент Си Цзинпин на Гутериш на днешната им среща в пристанищния град Тянцзин.

Генералният секретар на ООН пристигна в Китай за двудневния форум на високо равнище на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), която започва утре.

Китай е готов да задълбочи сътрудничеството си с ООН, да подкрепи централна роля на организацията в международните дела и да участва в поемането на отговорността за „опазване на световния мир и насърчаване на развитието и просперитета", допълни председателят на Народната република, цитиран от Синхуа. „Историята е показала, че многостранният подход, солидарността и сътрудничеството са правилният отговор на глобалните предизвикателства", допълни той.

