Индия няма да "се преклони" пред допълнителните американски мита

Индия няма да "се преклони" пред американските мита и ще се насочи към нови пазари, заяви индийският министър на търговията Пиюш Гоял, цитиран от Франс прес, предава БТА. Изявлението му последва допълнителните 25-процентови мита върху вноса в САЩ на индийски стоки.

"Няма да се поддадем и никога няма да покажем слабост. Ще продължим да вървим напред заедно и да завладяваме нови пазари", заяви Гоял по време на конференция в Делхи.

"Винаги сме отворени, ако някой иска да сключи споразумение за свободна търговия с нас", добави той.

Допълнителни мита от 25 процента върху индийския внос в САЩ влязоха в сила в сряда, 27 август, в допълнение на вече обявената ставка от 25 процента. Като причина за допълнителните тарифи от Вашингтон посочиха покупките от страна на Делхи на руски петрол.

Така общите американски мита за индийски стоки достигнаха до 50 процента - едни от най-високите, налагани от САЩ върху вноса от техен търговски партньор.

Индийските власти обявиха, че допълнителните мита са "несправедливи, необосновани и неразумни".

Въпреки напрежението около световната търговия индийската икономика ускори темпа си на разширяване, съобщи Ройтерс, позовавайки се на публикувани вчера официални данни.

През тримесечието от април до юни брутният вътрешен продукт на Индия е нараснал със 7,8 на сто на годишна основа спрямо ръст с 7,4 на сто през предходното тримесечие.

Растежът се дължи предимно на увеличаване на публичните разходи, производствения сектор и подобрено потребителското доверие.

Износът на Индия за САЩ запазва ниво през тримесечието, тъй като износителите са изпратили повече стоки към страната.

САЩ са били основна дестинация за индийските стоки през 2024 г., като общата им стойност е възлизала на 87,3 млрд. долара.

Министър Гоял заяви, че тази година индийският износ ще бъде още по-голям, отколкото през 2024 г.

Индийското правителство ще предприеме мерки в следващите дни, за да подкрепи всички сектори и да стимулира икономиката, добави той.

Министър-председателят Нарендра Моди обяви в средата на август, че планира да подкрепи потреблението на домакинствата с намаляване на данъците.