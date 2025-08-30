"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на отбраната на Русия съобщи днес, че неговите сили са поели контрол над село Камишеваха в източната украинска Донецка област, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„В резултат на настъпателни действия частите на войскова група „Изток" освободиха населеното място Камишеваха в Донецка Народна Република", съобщи министерството, цитирано от ТАСС.

Ведомството допълни, че неговите сили са нанесли успешен прецизен удар по украински ракетни и авиационни предприятия, както и по военни летища на територията на Украйна.

„Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха снощи масиран удар с високоточно оръжие с наземно, въздушно и морско базиране и с ударни безпилотни летателни апарати по предприятия от ракетната и авиационната промишленост, а също по военни летища в Украйна. Целите на удара са постигнати, всички обекти са поразени", заявиха в министерството.

Ройтерс отбелязва, че не може да провери твърденията по независим път.