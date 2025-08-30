ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вдовицата на Хълк Хоган ще съди лекари за смъртта ...

Китайският президент започна да посреща лидерите, пристигащи за срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество

Президентът на Китай Си Цзинпин. СНИМКА: bulgarian.cri.cn

Китайският президент Си Цзинпин започна да посреща чуждестранните лидери, пристигащи в град Тянцзин за среща на върха, съобщи Франс прес цитирана от БТА. Сред пристигналите са генералният секретар на ООН и египетският министър-председател.

Антониу Гутериш бе първият, който се срещна с китайския президент. Последва го египетският министър-председател Мостафа Мадбули.

Серия от двустранни срещи са планирани в рамките на форума на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), насрочена за неделя и понеделник в пристанищния мегаполис Тянцзин.

Приблизително двадесет държавни и правителствени ръководители, както и представители на няколко международни и регионални организации, се очаква да участват в срещата. Сред тях са президентите на Русия, Иран и Турция - Владимир Путин, Масуд Пезешкиан и Реджеп Тайип Ердоган, както и индийският премиер Нарендра Моди.

Шанхайската организация за сътрудничество обединява десет държави членки и 16 страни наблюдатели или партньори, като сама и сама по себе си представлява почти половината от световното население и значителна част от глобалния брутен вътрешен продукт. Организацията често се описва като противовес на НАТО.

Срещата в Тянцзин е определяна като най-значителния форум на върха от създаването на организацията през 2001 г. Разговорите ще се състоят на фона на множество кризи, които засягат нейните членове: търговска конфронтация между САЩ и Китай и Индия, напрежението в Тайванския пролив, войната в Украйна, ядрения спор с Иран и други.

След срещата на ШОС Китай ще демонстрира военната си мощ на грандиозен парад на 3 септември по случай 80-годишнината от края на Втората световна война.

Пекин обяви, че на парада ще присъства севернокорейският лидер Ким Чен-ун.

