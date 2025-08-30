Турция отбелязва с разнообразни инициативи официалния си Празник на победата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Осемдесет и шест милионна Турция отбелязва днес 103-ата годишнина от победата на турската армия под предводителството на Гази Мустафа Кемал Ататюрк.

Победата на турската армия, известна като Голямата атака /Sakariaya meydan muharebesi/ в района Сакария – Думлупънар от 26 до 30 август 1922 година, е знакова в новата история на Република Турция. Тя бележи пълното освобождаване на Анадола от окупационните гръцки войски и проправя пътя към основаването на новата Република Турция на 29 октомври 1923 г. от Ататюрк върху пепелищата на Османската империя.

Сраженията край Сакария са съпроводени с безброй примери на героизъм на турския народ, поради което 30 август се чества като Празник на победата и патронен празник на турската армия. Празникът се отбелязва с различни инициативи в цялата страна, признатата само от Анкара Севернокипърската турска република и дипломатическите представителства на Турция по света.

Площади, улици, сгради в Истанбул, Анкара и всички градове на страната са украсени с милиони червени знамена и постери на Ататюрк. Хората изпращат поздравителни съобщения по случай Празника на победата.

Церемониите по случай 103-та годишнина на Празника на победата започнаха в столицата Анкара.

Представителна делегация, водена от президента Реджеп Тайип Ердоган и командващите войските генерали, направи поклонение и положи венец в мавзолея гробница на Ататюрк (Анъткабир).

"Уважаеми Ататюрк, днес като нация отново с гордост отбелязваме 103-ата годишнина от Великата победа. С уважение си спомняме Ваше Превъзходителство, който изигра ключова роля за спечелването на тази Велика победа, утвърдила Анадола като наша вечна родина, заедно с Вашите бойни другари и нашите героични мъченици и ветерани. Онези, които крият тайни мотиви, както и преди век, продължават да преследват коварни планове. Изправени пред плановете нашият регион да бъде въвлечен в нестабилност, нашата държава взема всички предпазни мерки за собствената си сигурност и спокойствието на своите граждани. Република Турция, която ни поверихте, е в пълна безопасност под ръководството на надеждни и компетентни кадри. Нека душата Ви почива в мир", написа Ердоган в почетната книга.

След официалната делегация Анъткабир бе отворен за посетители, стекли се от цялата страна, информират турските медии, като допълват, че днес мавзолеят ще бъде отворен до 22 часа местно време. На миналогодишния Празник на победата Анъткабир бе посетен от около 350 хиляди души.

В президентския дворец Бештепе в Анкара се провежда официален прием с участието на министри, депутати, лидери на политическите партии, военни командири, чуждестранни посланици. Негов домакин е президентът Ердоган, който приема поздравления по случай празника.

В рамките на днешните празненства в Анкара ще се проведе и празнично шествие на войници от различните видове въоръжени сили на Турция от сградата на първия турски парламент до сградата на Великото национално събрание на Турция.

В Истанбул, където също имаше събития по повод празника, се проведе парад на военнослужещи на централния булевард Ватан. Той бе наблюдаван от стотици хиляди граждани със знамена в ръце, които аплодираха шествието.

Пред двореца Долбамахче на брега на Босфора, където Ататюрк склопява очи на 10 ноември 1938 г., от сутринта се извиха дълги опашки от посетители.

Очаква се групата за висш пилотаж на турските военноморски сили Солотюрк да направи демонстрации.

От Одрин до Карс, от Измир до Синоп, от 7 до 77 годишни, турските граждани отбелязват тази забележителна победа, която е не само военна победа, а е победа на независимостта на турския народ, посочва Хабер Глобал.

Министерството на културата и туризма по случай 103-годишнината от победата издаде специално издание, в което са включени непубликувани досега снимки на Ататюрк, съобщи министърът на културата и туризма Нури Ерсой в социалните мрежи.

По случай 103-ата годишнина на Празника на победата телевизионната платформа DSMART GO за онлайн филми и програми излъчва филми, посветени на Ататюрк. В тях се представят различни периоди от живота и дейността на Ататюрк.

В програмата е включен и документалният филм "Софийските години на Мустафа Кемал (1913-1915 г.)" с автор Нахиде Дениз и режисьор Уфук Каркаш.

Заради празника в страната са повишени и мерките за сигурност. На много места в проверките участват и специално обучени кучета.

Празникът на победата е съпроводен от множество инициативи във всички населени места в Турция, включително спортни прояви.

Програмата на провеждащия се в Истанбул технологичен фестивал Текнофест (Teknofest) днес е посветена на Празника на победата. Граждани от всички възрасти се стичат за посещение в яхтата Саварона на Ататюрк, която се намира на Текнофест, информира Хаберлер.

В населения компактно с изселили се от България турци квартал Авджълар праникът се отбелязва с празнично шествие на граждани, концерти, спортни състезания.

Тази вечер мостовете над Босфора ще бъдат осветени в червени светлини, като за празника също така ще бъдат изстреляни топовни салюти и ще има лазерно шоу. В редица общини на Истанбул се предвижда провеждането на митинги и шествия, пише БТА.