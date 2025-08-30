ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайски журналисти са сред гостите на Фестивала н...

Телата на мигранти откриха край бреговете на гръцкия остров Родос

остров Родос

Служители на гръцката брегова охрана на югоизточния егейски остров Родос са открили днес телата на мъж и жена (вероятно непълнолетна), за които се предполага, че са се удавили по път от Турция към Гърция като част от група мигранти, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

Според информация на АНА-МПА телата са открити близо до плажа Маврос Кавос в източната част на острова. Други трима мигранти са били открити в същата зона и са били отведени за преглед и разпит.

Откриването на телата идва няколко часа, след като полицейски служители засякоха 38 мигранти без лични документи в района на Генади, на няколко километра южно от Маврос Кавос, отбелязва вестникът. Не е ясно дали тези мигранти и двамата души, чиито тела бяха открити, са били част от една и съща група, пише БТА.

