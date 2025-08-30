Работата на летището в Тирана е възобновена след временното спиране на полетите заради силна буря

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Работата на летището в Тирана е възобновена след временното спиране на полетите заради силната буря в страната, съобщи Евронюз Албания.

Бурята попречи на полетите на международното летище на Тирана "Майка Тереза" в Ринас, заради което местните власти разпоредиха временно спиране на работата му до подобряване на атмосферните условия. Силните дъждове и ветрове доведоха също до паднали дървета, блокирани пътища, пясъчна буря и наводнения в различни части на страната.

От летище "Майка Тереза" информираха, че полетите са били спрени само за период от 30 минути с цел гарантиране на сигурността на пътниците и че работата на летището е продължила нормално след това.

Информационният портал "Шчиптаря" съобщава, че заради бурята са били отменени пет полета, а 14 други закъсняват.

В Тирана 20 души са получили леки наранявания, информира още медията. Десет от тях са били прегледани и освободени, докато другите десет получават медицинска грижа в момента, пише БТА.