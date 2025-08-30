ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха мъж със зареден пистолет до стадиона на...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21200422 www.24chasa.bg

Свлачище засегна норвежка магистрала, един човек е изчезнал

1204
Свлачище. Снимката е илюстративна. СНИМКА: АРХИВ

Норвежките служби за спешна помощ издирват човек, изчезнал след голямо свлачище на север от град Трондхайм, предаде ДПА.

Голям кратер се появи внезапно сутринта на магистрала E6 и успоредната железопътна линия. Снимките показват, че част от земята се е свлякла в съседното езеро Несватнет.

Според информационната агенция Ен Ти Би две къщи са били евакуирани и поне една кола е попаднала във водата. Друг човек, който е пътувал в колата и е бил застигнат от свлачището, е успял да се освободи и е откаран в болница.

Причината за бедствието все още не е ясна, заяви говорител пред Норвежката радио-телевизионна корпорация Ен Ар Ко, пише .

Свлачище. Снимката е илюстративна. СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол