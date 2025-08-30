Свлачище засегна норвежка магистрала, един човек е изчезнал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Норвежките служби за спешна помощ издирват човек, изчезнал след голямо свлачище на север от град Трондхайм, предаде ДПА.

Голям кратер се появи внезапно сутринта на магистрала E6 и успоредната железопътна линия. Снимките показват, че част от земята се е свлякла в съседното езеро Несватнет.

Според информационната агенция Ен Ти Би две къщи са били евакуирани и поне една кола е попаднала във водата. Друг човек, който е пътувал в колата и е бил застигнат от свлачището, е успял да се освободи и е откаран в болница.

Причината за бедствието все още не е ясна, заяви говорител пред Норвежката радио-телевизионна корпорация Ен Ар Ко, пише .