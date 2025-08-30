Белград осъмна с билбордове за рождения ден на Лукашенко: Сърбия те обича

Сръбската столица Белград и вторият по големина град Нови Сад осъмнаха с огромни билбордове за рождения ден на беларуския президент Александър Лукашенко.

Те са поставени от проправителственото консервативно движение „Наши". На билбордовете пише: „Честит рожден ден, президент Лукашенко — Сърбия те обича". Това е израз на приятелството и подкрепата на сръбския народ към братския Беларус и нейния президент, пише на уебсайта на „Наши". Според движението през годините Лукашенко се е доказал като „искрен и голям приятел на сръбския народ", пише БГНЕС. „В най-трудните моменти за Сърбия Беларус винаги е била до нас, а президентът Лукашенко ясно показа с отношението и действията си, че вижда Сърбия като братска страна", пише още на сайта.

Лидерът на движението Иван Иванович, който е чест гост в проправителствените медии в Сърбия, каза, че с този жест са искали да подчертаят важността на традиционните връзки между Сърбия и Беларус. „Нашият народ разбира добре какво означава да се бориш за свобода и независимост и затова гордо казваме: Честит рожден ден, президент Лукашенко — Сърбия те обича!"

На въпроса как финансират тези билбордове, като се има предвид, че са извънпарламентарно движение, президентът на „Наши" отговори, че дейността им се финансира от техни симпатизанти от години. „В Сърбия наистина има голям брой русофили, които са готови да помогнат с много дейности, свързани с Русия и Беларус", каза още Иванович.

Крайнодясното движение преди време с подобни билбордове поздрави за рождения ден на руския президент Владимир Путин през 2022 г.