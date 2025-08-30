ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха мъж със зареден пистолет до стадиона на...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21200606 www.24chasa.bg

Белград осъмна с билбордове за рождения ден на Лукашенко: Сърбия те обича

816
Путин и Лукашенко СНИМКА: Х/@ferozwala

Сръбската столица Белград и вторият по големина град Нови Сад осъмнаха с огромни билбордове за рождения ден на беларуския президент Александър Лукашенко.

Те са поставени от проправителственото консервативно движение „Наши". На билбордовете пише: „Честит рожден ден, президент Лукашенко — Сърбия те обича". Това е израз на приятелството и подкрепата на сръбския народ към братския Беларус и нейния президент, пише на уебсайта на „Наши". Според движението през годините Лукашенко се е доказал като „искрен и голям приятел на сръбския народ", пише БГНЕС. „В най-трудните моменти за Сърбия Беларус винаги е била до нас, а президентът Лукашенко ясно показа с отношението и действията си, че вижда Сърбия като братска страна", пише още на сайта.

Лидерът на движението Иван Иванович, който е чест гост в проправителствените медии в Сърбия, каза, че с този жест са искали да подчертаят важността на традиционните връзки между Сърбия и Беларус. „Нашият народ разбира добре какво означава да се бориш за свобода и независимост и затова гордо казваме: Честит рожден ден, президент Лукашенко — Сърбия те обича!"

На въпроса как финансират тези билбордове, като се има предвид, че са извънпарламентарно движение, президентът на „Наши" отговори, че дейността им се финансира от техни симпатизанти от години. „В Сърбия наистина има голям брой русофили, които са готови да помогнат с много дейности, свързани с Русия и Беларус", каза още Иванович.

Крайнодясното движение преди време с подобни билбордове поздрави за рождения ден на руския президент Владимир Путин през 2022 г.

Путин и Лукашенко СНИМКА: Х/@ferozwala

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол