Израел подкопава надеждите за палестинска държава, заяви външния министър на Дания

Израел подкопава двудържавното решение на кризата в Близкия изток с действията си в Газа, заяви днес датският външен министър Ларс Льоке Расмусен, цитиран от Ройтерс.

„Израел в момента подкопава двудържавното решение", заяви Расмусен пред репортери след срещата на външните министри на страните членки на ЕС в Копенхаген.

Двудържавното решение предполага създаването на независима Палестинска държава на Западния бряг и в ивицата Газа, която да съществува съвместно с Израел. Подобно решение обаче става все по-трудно осъществимо предвид опустошението в Газа, причинено от войната на Израел срещу ислямистката групировка „Хамас", както и спорното заселване на израелци на Западния бряг, пише БТА.