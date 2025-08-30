ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близки на загинал на пътя 25-годишен мъж излязоха ...

Израел подкопава надеждите за палестинска държава, заяви външния министър на Дания

Външният министър на Дания Ларс Льоке Расмусен Снимка: Twitter/@gdhnews

Израел подкопава двудържавното решение на кризата в Близкия изток с действията си в Газа, заяви днес датският външен министър Ларс Льоке Расмусен, цитиран от Ройтерс.

„Израел в момента подкопава двудържавното решение", заяви Расмусен пред репортери след срещата на външните министри на страните членки на ЕС в Копенхаген.

Двудържавното решение предполага създаването на независима Палестинска държава на Западния бряг и в ивицата Газа, която да съществува съвместно с Израел. Подобно решение обаче става все по-трудно осъществимо предвид опустошението в Газа, причинено от войната на Израел срещу ислямистката групировка „Хамас", както и спорното заселване на израелци на Западния бряг, пише БТА.

