Заради големи безредици президентът на Индонезия отмени посещението си в Китай

Прабово Субианто СНИМКА: Wikimedia Commons

Президентът на Индонезия Прабово Субианто е отменил планираното си посещение в Пекин поради последните безредици в страната, съобщи в видео изявление президентският говорител Прасетио Хади, цитиран от Ройтерс.

Решението е взето след дни на протести в Индонезия срещу заплатите на депутатите и срещу убийството на мототаксиметров шофьор от полицията по време на безредиците, едно от най-малко четири смъртни случая в страната, съобщени досега.

Очакваше се Прабово да присъства на парада по случай "Деня на победата" в Китай на 3 септември, с който се отбелязва 80-годишнината от края на Втората световна война след официалната капитулация на Япония.

ТикТок обяви днес, че спира временно опцията за "преки предавания" в Индонезия, отбелязва Франс прес. "Поради ескалацията на насилието по време на протестите в Индонезия, ние доброволно въведохме допълнителни мерки за сигурност, за да запазим ТикТок като безопасно и цивилизовано място. Като предпазна мярка, ТикТок Лайв временно се преустановява за няколко дни в Индонезия", заяви говорител на социалната мрежа.

Индонезия е една от страните с най-голяма аудитория в ТикТок, с над 100 милиона потребители, пише БТА.

