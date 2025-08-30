Заради сенчести дарения немският парламент глоби "Алтернатива за Германия" с 1,1 млн. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От влизането си в парламента през 2017 г. крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) е трябвало да плати около 1,1 млн. евро за многобройни нарушения на Закона за политическите партии, според администрацията на законодателния орган в Берлин, съобщи ДПА.

Партиите, представени в Бундестага, долната камара, са платили общо 1,8 млн. евро от 2017 г. насам за приемане на незаконни дарения, предоставяне на невярна информация във финансовите отчети или злоупотреба с фондовете на парламентарните групи, ще публикува утре "Велт ам Зонтаг", с която публикация ДПА се запозна предварително.

Списъкът с нарушенията беше предоставен и на ДПА.

Според Бундестага, AзГ е засегната главно от незаконни дарения от швейцарската компания Goal AG за предизборна реклама в изборите в Баден-Вюртемберг през 2016 г. и в Северен Рейн-Вестфалия през 2017 г., както и от дарение от Швейцария в размер на почти 400 000 евро.

Допълнително искане за наказание от малко над 108 000 евро все още не е окончателно. AзГ е завела дело срещу решението и оттогава е обжалвала пред Федералния административен съд.

AзГ се позовава на липса на опит с дарения.

За сравнение, шестте други партии, представени в Бундестага, е трябвало да направят значително по-малко плащания, се посочва в доклада.

Те варират от 200 000 евро, платени от консервативните християндемократи (ХДС), до едва 2300 евро от пропазарната Свободна демократична партия (СвДП).

В обяснението си за размера на глобите, AзГ посочи кратката си партийна история, пише БТА.

"Особено в първите години AзГ не разполагаше с богатството от опит в работата с дарения, което другите партии бяха натрупали през десетилетия", заяви пред "Велт" касиерът на партията Карстен Хутер.

Днес всяко дарение се проверява строго, съществува "принцип на три чифта очи" за контрол и се провеждат интензивни обучения за партийните структури, добави той.