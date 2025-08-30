Маскирани бяха арестувани по време на анти имиграционен протест във Великобритания

Британската полиция съобщи, че е арестувала пет души днес, след като маскирани мъже се опитали да нахлуят в хотел, използван от търсещи убежище, ден след като правителството спечели съдебно решение за използването на друг хотел за настаняване на мигранти, предадоха Ройтерс и ДПА.

Протестите срещу предоставянето на убежище продължават в цяла Великобритания. Повечето демонстрации изглеждаха мирни, а полицията се подготвяше за нови протести през уикенда, след като вчера правителството спечели съдебно дело, което означава, че търсещите убежище могат да продължат да бъдат настанени в хотел „Bell" в Есекс.

В Шотландия ядосани активисти нахлуха в хотел, в който са настанени търсещи убежище във Фалкирк. Те бяха посрещнати от стотици контрапротестиращи. Двете страни си отправиха лични нападки и заплахи, а полицията ги раздели с бариери.

Междувременно в Лондон две групи противници на предоставянето на убежище маршируваха към хотел "Краун Плаза" близо до летище Хийтроу, а група маскирани мъже се опитаха да влязат в сградата през задния вход, като повредиха оградите за сигурност, съобщи полицията. Други протестиращи се придвижиха към близките хотели "Новотел" и "Холидей ин", а полицаите разположиха кордони в района, за да предотвратят нарушаване на реда.

Двама полицаи са получили леки наранявания и са били арестувани пет души, добавиха от полицията.

"Разбираме силните емоции по тези въпроси, но когато мирният протест преминава границата на престъпността, включително наранявания на нашите служители, ще предприемем незабавни действия", заяви полицейският началник Адам Слонеки.

Късно снощи трима мъже бяха арестувани при друг инцидент пред друг хотел, използван за настаняване на търсещи убежище в Епинг.

Загрижеността относно имиграцията придоби още по-голямо значение в британския политически живот с нарастването на броя на мигрантите, които използват малки лодки, за да достигнат страната. Според данни на правителството, в края на юни над 32 000 мигранти са били настанени в около 200 хотела в цялата страна, пише БТА.