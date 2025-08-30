ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Атанас Ананасов: Отказът на Радев да подпише указ ...

Седем са загинали при израелски удар срещу говорител на "Хамас" в Газа

Ивицата Газа

Израелската армия съобщи, че е нанесла удар срещу високопоставен представител на ислямистката терористична организация "Хамас" в град Газа, предаде ДПА.

Израелски медии съобщиха, че целта е била Абу Обейда, дългогодишен говорител на военното крило на "Хамас", бригадите "Касам". Той е известен с това, че се появява с маска на публични места и във видео послания.

Израелските сили за отбрана заявиха, че преди удара срещу "ключовия терорист от "Хамас" са били предприети мерки за "намаляване на риска от нараняване на цивилни, включително използване на прецизни боеприпаси, въздушно наблюдение и допълнителна разузнавателна информация".

Въпреки това, агенцията за гражданска защита на контролираната от "Хамас" територия, съобщи за най-малко седем загинали при атака в западната част на град Газа.

Смята се, че е била атакувана жилищна сграда в квартал Римал, някога считан за богат район, като се предполага, че под развалините има още хора. Тази информация обаче не може да бъде потвърдено от независим източник, отбелязва ДПА.

Израел е решен да продължи офанзивата си в град Газа, въпреки опасенията от хуманитарна катастрофа, като вчера неговите сили бяха забелязани в покрайнините на града. Хуманитарни организации предупредиха, че населението на града не може да бъде евакуирано безопасно на юг от опустошената територия, пише БТА.

Ивицата Газа

