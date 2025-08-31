ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ван Морисън отбелязва днес своя 80-ия си юбилей с ...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21201307 www.24chasa.bg

Тръмп предлага промени в изборите

2564
Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп заяви в събота, че ще издаде указ, с който ще изисква удостоверяването на самоличността на всеки гласуващ на избори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Удостоверяване на самоличността ще има на всички избори. Без изключения! Подготвям указ по този въпрос!", заяви американският лидер в социалната мрежа "Трут соушъл".

"Също така няма да има гласуване по пощата, освен за тежко болните и за войниците, които са разположени далеч", изтъкна президентът.

Тръмп от дълго време поставя под въпрос американската избирателна система, отбелязва Ройтерс.

Държавният глава и негови съюзници републиканци твърдят, че на избори масово гласуват хора, които не са граждани на САЩ.

Освен това Тръмп от години призовава да спре употребата на електронни машини за гласуване, като настоява да бъдат използвани хартиени бюлетини, които да бъдат преброявани на ръка.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол