Силни бури наводниха Северна Италия (Видео)

Силни бури засегнаха Северна Италия, където бяха нанесени значителни щети, предаде ДПА, като се позова на вчерашни изявления на италианските служби за спешна помощ.
В област Ломбардия буреносни ветрове изкорениха дървета и срутиха покриви на къщи на около 40 км североизточно от Милано, съобщи пожарната служба, цитирана от БТА.
Градушка удари област Пиемонт, като нанесе щети на автомобили, покриви на сгради и земеделски площи.
Близо до границата с Швейцария улиците се превърнаха в кални потоци след проливен дъжд.
Пожарната служба получи над 200 обаждания в рамките на 12 часа, включително от района на езерото Комо и от Падуа.
Ден по-рано службите за спешна помощ отговориха на около 1300 обаждания в цялата страна заради бурята.
Очаква се времето през уикенда да остане променливо.
Severe storms have led to significant flooding in Margherita di Savoia, Italy, causing disruption across the streets. The impact of climate change on weather patterns continues to be a pressing concern. pic.twitter.com/t8C1uTPxlR— StormWire (@storm_wire) August 30, 2025
28-29.08.2025#Italy— Climate Review (@ClimateRe50366) August 30, 2025
The Department of Civil Defense declared a yellow alert for 13 regions of the country.The storm caused enormous damage.Hail damaged cars and infrastructure, roofs were blown off, roads and houses were flooded, landslides,there was no electricity.@localteamit pic.twitter.com/VQKyyDEu9a