Ван Морисън отбелязва днес своя 80-ия си юбилей с ...

Русия съобщи, че силите й са унищожили тази нощ 21 украински дрона

Дрон СНИМКА: Пиксабей

Руското министерство на отбраната съобщи, че силите му за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили тази нощ 21 украински дрона над южна и югозападна Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"През изминалата нощ дежурните средства на ПВО прехванаха и унищожиха 21 украински безпилотни летателни апарата от тип самолет: 11 - над територия на Волгоградска област, 8 - над Ростовска област и по 1 над Белгородска и Брянска област", уточни в платформата "Телеграм" министерството, цитирано от ТАСС.

