Грета Тунберг тръгва с флотилия за Газа на най-голямата хуманитарна мисия в историята

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шведската активистка за климата Грета Тунберг ще отплава от Барселона към Газа с флотилия, превозваща хуманитарна помощ, заедно с други активисти, пише "Гардиън".

Корабите ще отплават от испанския пристанищен град, за да „отворят хуманитарен коридор и да сложат край на продължаващия геноцид над палестинския народ", заявиха организаторите Global Sumud Flotilla.

Те не посочиха колко кораба ще отплават, нито точното време на отпътуване.

Флотилията се очаква да пристигне в опустошената от войната Газа в средата на септември.

„Това ще бъде най-голямата хуманитарна мисия в историята, с повече хора и повече кораби, отколкото всички предишни опити, взети заедно", заяви бразилският активист Тиаго Авила пред журналисти в Барселона миналата седмица.

Организаторите казват, че десетки други кораби се очаква да отплават от тунизийски и други средиземноморски пристанища на 4 септември.

Активистите ще организират едновременни демонстрации и протести в 44 страни „в солидарност с палестинския народ", написа в инстаграм Тунберг, която е част от управителния комитет на флотилията.

Освен Тунберг, флотилията ще включва активисти от няколко държави, европейски законодатели и обществени фигури като бившия кмет на Барселона Ада Колау.

„Разбираме, че това е законна мисия съгласно международното право", заяви пред журналисти в Лисабон миналата седмица ляво ориентираната португалска депутатка Мариана Мортагуа, която ще се присъедини към мисията.

Израел вече блокира два опита на активисти да доставят помощ с кораб до Газа, през юни и юли.

През юни 12 активисти на борда на ветроходната лодка „Мадлин" бяха спрени от израелските сили на 185 км западно от Газа. Пътниците, сред които беше и Тунберг, бяха задържани и в крайна сметка експулсирани.

През юли 21 активисти от 10 държави бяха задържани, докато се опитваха да се приближат до Газа с друг кораб, „Хандала".