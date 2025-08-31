Грета Тунберг тръгва с флотилия за Газа на най-голямата хуманитарна мисия в историята

Шведската активистка за климата Грета Тунберг ще отплава от Барселона към Газа с флотилия, превозваща хуманитарна помощ, заедно с други активисти, пише "Гардиън".
Корабите ще отплават от испанския пристанищен град, за да „отворят хуманитарен коридор и да сложат край на продължаващия геноцид над палестинския народ", заявиха организаторите Global Sumud Flotilla.
Те не посочиха колко кораба ще отплават, нито точното време на отпътуване.
Флотилията се очаква да пристигне в опустошената от войната Газа в средата на септември.
„Това ще бъде най-голямата хуманитарна мисия в историята, с повече хора и повече кораби, отколкото всички предишни опити, взети заедно", заяви бразилският активист Тиаго Авила пред журналисти в Барселона миналата седмица.
Организаторите казват, че десетки други кораби се очаква да отплават от тунизийски и други средиземноморски пристанища на 4 септември.
Активистите ще организират едновременни демонстрации и протести в 44 страни „в солидарност с палестинския народ", написа в инстаграм Тунберг, която е част от управителния комитет на флотилията.
Освен Тунберг, флотилията ще включва активисти от няколко държави, европейски законодатели и обществени фигури като бившия кмет на Барселона Ада Колау.
„Разбираме, че това е законна мисия съгласно международното право", заяви пред журналисти в Лисабон миналата седмица ляво ориентираната португалска депутатка Мариана Мортагуа, която ще се присъедини към мисията.
Израел вече блокира два опита на активисти да доставят помощ с кораб до Газа, през юни и юли.
През юни 12 активисти на борда на ветроходната лодка „Мадлин" бяха спрени от израелските сили на 185 км западно от Газа. Пътниците, сред които беше и Тунберг, бяха задържани и в крайна сметка експулсирани.
През юли 21 активисти от 10 държави бяха задържани, докато се опитваха да се приближат до Газа с друг кораб, „Хандала".