Генералният секретар на Съвета на Европа е приет в болница

Ален Берсе

Генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе е бил приет в болница в нощта на петък срещу събота, но състоянието му "не е притеснително", съобщи ръководената от него организация, цитирана от Франс прес.

"Състоянието му не е притеснително, но той ще остане под наблюдение няколко дни", се уточнява в изявление на Съвета на Европа, предава БТА.

Участието на Берсе на Стратегическия форум в словенския град Блед, който ще се проведе в понеделник и вторник, е било анулирано. Засега не е ясно дали той ще участва в ангажиментите, предвидени за други дни.

Петдесет и три годишният швейцарец е генерален секретар на организацията от септември миналата година.

