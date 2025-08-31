ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ван Морисън отбелязва днес своя 80-ия си юбилей с ...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21201489 www.24chasa.bg

Израел заяви, че е идентифицирал тялото на заложника Идан Щиви

1588
Бенямин Нетаняху

Израел идентифицира тялото на заложника Идан Щиви, което успя да си върне в рамките на военна операция тази седмица. Това заяви канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, цитирана от Ройтерс.

При операцията бяха намерени телата на двама заложници, предава БТА.

Офисът на Нетаняху каза вчера, че е намерено тялото на заложника Илан Вайс, заедно с останките на друг заложник, който първоначално не бе назован.

След като намери телата на Вайс и Щиви, Израел заяви, че в ивицата Газа остават 48 заложници, от които само 20 са смятани за живи.

Около 1200 души бяха убити и 251 бяха взети за заложници при безпрецедентната атака на палестинското ислямистко движение "Хамас" срещу Израел през октомври 2023 г.

Бенямин Нетаняху

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол