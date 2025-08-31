Кметството на Париж иска да регулира свръхтуризма във френската столица

В подножието на хълма Монмартър в Париж десетки автобуси обслужват потоците от туристи. Според местните жители това е "нашествие", а кметството в столицата е разтревожено от създаденото неудобство, пише Франс прес.

Автобус с туристи е паркиран на пешеходна пътека, блокирайки достъпа до улицата на Жюли Мейнар, която живее в този район в северната част на френската столица. "Перфектна илюстрация на това, което се случва през цялото време", обяснява тя. През 2023 г. Мейнар стартира петиция, която да задейства властите във френската столица да се заемат с това, което тя определя като последици от "свръхтуризма", предава БТА.

"Има и атмосферно замърсяване, но преди всичко има визуално замърсяване и трудност да се придвижваме и живеем заедно", обобщава тя.

Това лято, когато броят на туристите в Париж достигна нивата отпреди пандемията от КОВИД-19, Градският съвет на Париж (кметството) започна да обръща внимание на "прекомерната концентрация" на туристи в някои райони - Монмартър, района около Айфеловата кула, Латинския квартал, булевард "Шан-з-Елизе" и други.

"Трябва да стабилизираме броя на туристите в Париж, трябва да регулираме нещата", казва Фредерик Окар, заместник-кмет на Париж, отговарящ за туризма и нощния живот. Очаква се районът, включващ столицата и най-централните предградия, да посрещне 36,3 милиона посетители тази година.

"Между 500 и 600 автобуса на туроператори" влизат средно в столицата всеки ден, причинявайки "свръхактивност и пренаселеност", предупреждава Фредерик Окар, който настоява да се премахнат туристическите автобуси от града.

Автобусите, 95 на сто от които са били с дизелови двигатели към 1 януари 2024 г., се отдават под наем от туристически агенции за обиколки с продължителност няколко дни, отчитат властите в Париж.

За турския екскурзовод Мерт Оз, чийто автобус е паркиран в подножието на хълма Монмартър, е невъзможно да се използва обществен транспорт. "Не е лесно да се пътува с метро, ​​защото сме 40 души (...), мога да забравя някои там", отбелязва той.

"Сам не знам как да пътувам в този град", казва китайски турист, който току-що е слязъл от автобуса си, докато един от сънародниците му показва снимки на катедралата "Нотр Дам" - предишната спирка от двудневната им обиколка.

Тази форма на туризъм в Париж е твърдо защитавана от автобусните оператори. "По никакъв начин не трябва да заклеймяваме този вид транспорт, който е силно развит в чужбина и който би довел до много значителна загуба на приходи за цялата туристическа индустрия", смята Ингрид Марешал, генерален делегат на Националната федерация за пътнически транспорт (Fédération Nationale des Transports de Voyageurs - FNVT).

Според нея неудобствата, пред които са изправени местните жители, са свързани с намаляването на предоставените от кметството места за паркиране, което подтиква някои автобуси да пренебрегват разпоредбите на властите в Париж. Сред десетките автобуси, наредени на булевард "Осман", този на Жилберто Алмейда е с включени аварийни светлини в края на велосипедна алея.

58-годишният шофьор е глобен със 135 евро за незаконно паркиране на автобусна лента близо до известната парижка музикална зала "Олимпия".

"Ако създадем благоприятна организация на транспорта, движението и паркирането, автобусите вече няма да причиняват неудобство", казва Ингрид Марешал.

Този конфликт между туристическите автобуси и кметството не е отскоро. Когато през ноември миналата година влезе в сила зона с ограничено движение в центъра на Париж, автобусите бяха на крачка от това да им бъде забранено да се движат в централните части на френската столица, припомня АФП.