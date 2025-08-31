Си Дзинпин: Многостранността и солидарното сътрудничество са отговорът на глобалните предизвикателства

На 30 август председателят на Китай Си Дзинпин се срещна в Тиендзин с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, който е в страната за участие в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество.

Си Дзинпин подчерта, че тази година се отбелязват 80 години от победата в Световната антифашистка война и от създаването на ООН. Историята ни учи, че многостранността и солидарното сътрудничество са правилният отговор на глобалните предизвикателства. „Трябва да си припомним първоначалната мисия при създаването на ООН, да потвърдим отново ангажимента си към целите и принципите на Устава на организацията и да работим за възстановяване на нейния авторитет и жизненост в новите условия, така че тя да остане основната платформа за координация на действията между държавите и за съвместно справяне с предизвикателствата", заяви китайският лидер.

Гутериш на свой ред също подчерта важността на основните ценности, които преди 80 години доведоха до създаването на ООН и нейния Устав. „Китай е крайъгълен камък на многостранната система, ролята му е изключително важна и за това изразяваме най-дълбока признателност и благодарност."