КМГ: Международен академичен семинар по комуникации по повод 80 години от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия се проведе в Пекин

На 30 август в Пекинския университет се състоя международен академичен семинар по комуникации, посветен на 80 години от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия. В него взеха участие около 150 души, включително специалисти от страната и чужбина в областта на международните комуникации и изследванията за Едгар Сноу, представители на медиите, както и преподаватели и студенти от висши учебни заведения.

По време на войната срещу японската агресия голям брой международни приятели, сред които и Едгар Сноу, избират страната на Китай и идват в страната, за да я подкрепят. Те застанаха редом до Китайската комунистическа партия и китайския народ в трудностите и борбите, рамо до рамо на фронтовата линия. Със своите действия и труд те представяха на света истинското лице на Китай и Китайската комунистическа партия и дадоха положителен принос за китайската революция.