Тръмп: Няма среща Путин-Зеленски без мен

Доналд Тръмп обеща в интервю за Daily Caller, че тристранна среща между него, Владимир Путин и Володимир Зеленски ще се случи.

"Двустранна среща, не знам, но тристранна ще се случи. Но, знаете ли, понякога хората не са готови за това", каза лаконично американският президент, без да уточнява подробности за срещата.

Според Тръмп евентуална среща между руския и украинския президент едва ли ще се случи без него. Той отбеляза, че участието на САЩ в разрешаването на конфликта е част от политиката му "Америка на първо място".

Американският президент каза още, че е готов да помогне с гаранции за сигурност, но изключи изпращането на американски войски. Тръмп обаче допусна, че американска въздушна помощ може да се използва.