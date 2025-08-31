Археолози откриха в Перу рядка скулптура на жаби на 3800 години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Перуански археолози са открили глинена скулптура, изобразяваща две малки жаби, която се приписва на цивилизацията Карал, смятана за най-древната в Америка, предаде АФП, цитирана от БТА.

Находката е на около 3800 години.

Татяна Абад, ръководител на археологическия обект Вичама в северната част на Перу, каза за АФП, че за първи път откриват подобна скулптура. "В андската представа за космоса жабите са свързани с култа към водата и идването на дъждовете", обясни археоложката на пресконференция в Лима.

Изображението подсилва посланието на стенните релефи на Вичама, които разказват за времена на недостиг и надежда на фона на екологичните кризи в резултат на климатичните промени, с които древната цивилизация е трябвало да се справя, отбелязва Рут Шейди, директор на Археологическата зона Карал.

Скулптурата с дължина 12 сантиметра изобразява две жаби, свързани от задните си крачета.

Вичама се появява в последната фаза на цивилизацията Карал, която е на около 5000 години и е обявена от ЮНЕСКО за обект на световното наследство. Предколумбовият град е обхващал 25 хектара и е включвал 28 сгради, включително обществени постройки, площади и жилищни райони.

Цивилизацията Карал е била сложна предколумбова общност, която е включвала около тридесет основни населени места по северното крайбрежие на Перу. Тя е най-старата известна цивилизация в Америка, оставила след себе си впечатляваща архитектура, в това число пирамиди и амфитеатри.

Археолози по-рано откриха в Перу откриха две церемониални каменни глави, датиращи отпреди 1000 години.