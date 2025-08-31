48 арестувани за наркотрафик, изнудване и трафик на оръжия на гръцкия остров Крит

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

48 души са арестувани в рамките на текуща акция на полицията на гръцкия остров Крит срещу групировка, занимавала се с наркотрафик, изнудване, трафик на оръжия и други престъпления, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", цитиран от БТА.

Сред задържаните са полицейски служител и двама военнослужещи – един от военноморските и един от военновъздушните сили.

Според информация на полицията акцията е започнала рано в неделя в Ханя и Ретимно, като в нейния ход са били иззети количества канабис, кокаин, пистолети, автомати и няколко превозни средства.

Според сведения на "Катимерини" разследването по случая е започнато след по-ранен инцидент, при който взривно устройство е било насочено към полицейски служител.