ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коментар на седмицата №3: Достойното слизане от тр...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21203375 www.24chasa.bg

48 арестувани за наркотрафик, изнудване и трафик на оръжия на гръцкия остров Крит

900
Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

48 души са арестувани в рамките на текуща акция на полицията на гръцкия остров Крит срещу групировка, занимавала се с наркотрафик, изнудване, трафик на оръжия и други престъпления, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", цитиран от БТА.

Сред задържаните са полицейски служител и двама военнослужещи – един от военноморските и един от военновъздушните сили.

Според информация на полицията акцията е започнала рано в неделя в Ханя и Ретимно, като в нейния ход са били иззети количества канабис, кокаин, пистолети, автомати и няколко превозни средства.

Според сведения на "Катимерини" разследването по случая е започнато след по-ранен инцидент, при който взривно устройство е било насочено към полицейски служител.

Белезници

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол