ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Урсула фон дер Лайен пристигна в България

Времето София 26° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21203507 www.24chasa.bg

Турски медии: Гурбетчия почина заради забавена линейка на границата с България

11476
Линейка СНИМКА: Pixabay

В буферната зона между граничните пунктове "Капъкуле" и "Капитан Андреево" турски гурбетчия е починал след сърдечен удар. По информация на турските медии, турска линейка не е била допусната от българските власти да влезе и да окаже помощ, предаде БНР.

Според публикациите, медицинският екип е изчаквал близо 20 минути за разрешение, което така и не е било дадено. По-късно пациентът е транспортиран с българска линейка до болницата в Свиленград, но въпреки оказаната медицинска помощ е починал.

Случаят предизвика силен отзвук сред гурбетчиите, които обвиняват бюрократичните пречки в спешната помощ, че костват човешки животи, отбелязват турските издания.

Линейка СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол