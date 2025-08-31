Легендарният Джани Моранди е на почивка в албанския курорт Дърми

Емблемата на италианските музика и изкуство Джани Моранди избра курорта Дърми (Dhërmi) в Южна Албания за релаксираща почивка, съобщи специално за БТА агенция АТА. Кметът на община Химара Ванджел Таво се срещна с легендарния изпълнител в събота и изрази благодарността си за приятелския разговор с Моранди, като отбеляза трайното влияние, което музиката му е оставила върху поколения албански меломани.

Таво отбеляза, че въпреки че е краят на август, плажовете в Химара и Дърми са пълни с италиански туристи и изрази задоволство от присъствието на Джани Моранди в Дърми. По думите на Таво Моранди е пристигнал преди няколко дни и е много доволен от гостоприемството и условията, които южното албанско крайбрежие предлага.

Джани Моранди говори топло на свой ред за силната културна връзка между албанците и италианците, особено чрез музиката от 60-те и 80-те години наминалия век, която продължава да резонира дълбоко. Той спомена, че много от италианските му приятели идват на почивка в Албания, както и че негов приятел от Болоня му е препоръчал да отиде на екскурзия там, като е нарекъл Албания "красива страна".

Видимо развълнуван, Моранди отбеляза чара на плажа в Дърми, като заяви, че има "нещо наистина прекрасно" в това, че там планините и морето се срещат.

Накрая Джани Моранди заяви, че той и съпругата му се наслаждават изключително много на престоя си и изрази надежда да се върне – точно както много италианци сега откриват Албания като любима дестинация.