Си Дзинпин: Отговорността на ШОС за опазване на регионалния мир и за насърчаване на развитието на страните членки става още по-голяма

На приема на тазгодишната среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество Си Дзинпин произнесе тост и приветства гостите от различни държави с тяхното посещение в Тиендзин. Това пише КМГ.

Си Дзинпин заяви, че от създаването си Шанхайската организация за сътрудничество винаги е следвала „Шанхайския дух", укрепвайки взаимното доверие и солидарност, задълбочавайки практическото сътрудничество и активно участвайки в международните и регионалните дела. ШОС вече се е превърнала във важна сила за създаването на нов тип международни отношения и за изграждане на общност на споделена съдба.

Той подчерта, че в настоящия момент, когато светът преживява ускорени промени без прецедент, а нестабилността, несигурността и непредвидимите фактори значително нарастват, отговорността на ШОС за опазване на регионалния мир и стабилност и за насърчаване на развитието и просперитета на страните членки става още по-голяма.

Китайският лидер обяви, че утре ще се проведе заседание на Съвета на държавните ръководители на ШОС. По думите му е предвидена и среща във формат „ШОС+" с участието на повече приятелски държави и международни организации, на която ще бъдат обсъдени планове за сътрудничество и развитие, както и мерки за усъвършенстване на глобалното управление. „Вярвам, че с общите усилия на всички страни тази среща на върха непременно ще постигне пълен успех. Освен това ШОС ще разгърне своите дейности, ще реализира по-нататъшно развитие и ще допринесе значително за укрепването на единството и сътрудничеството между страните членки, за обединяването на силите на Глобалния юг и за напредъка на човешката цивилизация", добави още Си Дзинпин.