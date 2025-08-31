Ердоган: Турция и Пакистан ще продължат да си сътрудничат срещу геноцидната политика на Израел в Газа

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес, че Израел иска да разшири геноцидната си политика в Газа и че Анкара ще продължи да работи срещу това в координация с Пакистан, съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА.

На среща с пакистанския премиер Шахбаз Шариф в китайския град Тянцзин Ердоган заяви, че Турция заема същата позиция като Пакистан срещу геноцида, който Израел извършва, се посочва в изявление на турската Дирекция по комуникации в турската социална мрежа "Ен сосял", цитирано от Анадолската агенция.

„Президентът Ердоган подчерта, че Израел се стреми да разшири политиката си на геноцид в Газа, изтъкна, че Турция е на една и съща позиция с Пакистан срещу този геноцид и заяви, че двете страни ще продължат да работят в координация", пише в изявлението.

Двамата лидери обсъдиха също двустранните отношения, както и регионални и глобални въпроси. По време на разговора си с Шахбаз Шариф турският президент е изразил задоволството на Анкара от развитието на отношенията между Пакистан и признатата само от Турция Севернокипърска турска република (СКТР). В тази връзка Ердоган е заявил, че демонстрираната в това отношение солидарност от страна на Пакистан е оценена, информира още Анадолската агенция.

Въпреки че Пакистан не признава напълно независимостта и суверенитета на СКТР, Шариф многократно е изразявал подкрепата на страната си за каузата на кипърските турци за създаване на суверенна държава на разделения остров Кипър, припомня турското издание "Дейли сабах".

По думите на Ердоган, цитиран от Анадолската агенция, Турция и Пакистан работят за засилване на сътрудничеството в много области, особено в търговията, енергетиката, отбраната и сигурността.

Ердоган също така е подчертал, че единството и териториалната цялост на Сирия са незаменими за Турция и заяви, че Анкара е твърдо против всякакви действия за дестабилизиране на Сирия.

Турският президент и пакистанският премиер са на посещение в Китай, за да участват в 25-ата среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), която ще се състои днес и утре в град Тянцзин в Китай, припомня агенцията.