Милионер-бизнесмен стана най-омразният фен, след като отне шапка от дете на US Open

Интернет детективи твърдят, че са разкрили самоличността на милионер, наречен „нагъл шеф", обвинен в това, че е отнел подписана шапка от тенис звездата на US Open Камил Майхжрак, предназначена за малко момче.

В социалните мрежи е назован бизнесменът Пьотр Щшерек, главен изпълнителен директор на фирмата Drogbruk, след като клип, станал вирусен, показа как той грабва сувенира от ръцете на дете, пише "Дейли мейл".

Инцидентът стана минути след като 29-годишният поляк Майхжрак постигна най-голямата победа в кариерата си – драматичен петсетов триумф над поставения под №9 Карен Хачанов. При опит да подари шапката си на развълнувано момче от публиката, мъж до него бързо я отмъкнал и я прибрал в чантата си.

Малчуганът, представен само като „Брок", останал разочарован и попитал: „Какво правиш?", докато тенисистът вече се отдалечавал, без да осъзнае какво е станало.

Гневни потребители нарекоха Щшерек „най-омразния човек в интернет" и го засипаха с критики. „Само пълен глупак и грубиян може да вземе шапка от дете", гласи един от коментарите. Други заявиха, че повече не биха използвали услугите на фирмата му.

Майхжрак потвърди пред New York Post, че именно Щшерек е човекът от клипа, но подчерта, че най-вероятно е станало недоразумение. Според тенисиста всичко се е случило в „напрежението на момента".

За да поправи ситуацията, в петък той публикува в Instagram апел да бъде открито момчето, и само часове по-късно съобщи, че са го намерили: „Впечатлен съм от силата на интернет. Всичко е наред вече."

Майхжрак призова феновете да спрат атаките срещу бизнесмена: „Не беше правилно, но случилото се е вече минало, детето си получи шапката, всички са доволни. Време е да оставим темата."

В същото време в мрежата се появи дълго „защитно изявление", приписвано на адвокат на Щшерек, според което действията му били „образователен жест" към момчето. По-късно обаче адвокатът официално отрече да е писал текста и обяви, че ще предприеме правни действия срещу фалшифицирането на името му.

Негативната вълна срещу Щшерек и фирмата му Drogbruk продължава, като онлайн потребители оставят гневни коментари, включително: „Една от най-лошите компании, не си заслужава да си губите парите."